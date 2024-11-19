سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله: مقتل أكثر من 110 وجرح أكثر من 1,050 من ضباط وجنود جيش العدو


أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، (19 تشرين الثاني 2024)، عن حصيلة قتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي.

وأشار اعلام الحزب الى "مقتل أكثر من 110 وجرح أكثر من 1,050 من ضباط وجنود جيش العدو الصهيوني منذ بدء العدوان".

ولفت الى "اسقاط 6 مسيرات للعدو من طراز "هرمز 450" ومسيرتين طراز "هرمز 900" ومحلقة كوادكوبتر منذ 1 أكتوبر 2024".

وقالت غرفة عمليات حزب الله، انه "و بعد تراجع العمليات الجوية والبرية لجيش العدو بالمنطقة الحدودية بنسبة 40 % بسبب عدم قدرة وحدات جيش العدو على التثبيت داخل الأراضي اللبنانية، سارع العدو إلى إعلان المرحلة الثانية من العملية البرية في جنوب لبنان".

وأضافت "نفذنا أكثر من 600 عمليّة نارية على مناطق مسؤولية الفرق العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة وقد تلقى خلالها جيش العدو الإسرائيلي خسائر فادحة".

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