سرايا أولياء الدم تستهدف إسرائيل بعملية نوعية

أعلنت سرايا "أولياء الدم"، وهي فصيل عراقي مسلح ينضوي تحت لواء "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الثلاثاء، استهداف جنوب إسرائيل "بعملية نوعية"، فيما يبدو من خارج حدود العراق.

وقالت "سرايا أولياء الدم" في بيان: "التزاما منا بتكليفنا الشرعي، وانتصارا للدماء البريئة في غزة ولبنان النازفتين، وإيمانا منا بوحدة الساحات، نفذ مجاهدونا البواسل اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 11 / 2024 عملية نوعية بالطيران المسير، استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات) بأراضينا المحتلة".

وأظهر مقطع مصور أن العملية نفذت لأول مرة من البحر، ما يشير إلى أنها نفذت خارج جغرافيا العراق.