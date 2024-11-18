سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله ينعى مسؤول العلاقات الإعلامية


نعى حزب الله اللبناني، مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف النابلسي في غارة "إسرائيلية" استهدفت بيروت، حيث ذكر الحزب في بيانه "ننعى إلى أمة المقاومة والإعلام المقاوم، وأمة الشهداء والمجاهدين، قائدًا إعلاميًا كبيرًا وشهيدًا عظيمًا على طريق القدس، الحاج محمد عفيف النابلسي، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله".

وأضاف البيان "ارتحل إلى جوار ربه مع خيرة من إخوانه المجاهدين في غارة صهيونية إجرامية عدوانية، بعد مسيرة مشرّفة في ساحات الجهاد والعمل الإعلامي المقاوم". 

وكانت معلومات أولية أفادت، الاحد، باستهداف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني "محمد عفيف" في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة رأس النبع في العاصمة اللبنانية بيروت.

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