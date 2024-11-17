غارة تستهدف وسط بيروت وأنباء عن استهداف قيادي

استهدفت غارة "إسرائيلية"، مساء اليوم الأحد، مبنى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، حيث قالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة مار الياس وسط بيروت". كما فادت وسائل إعلام أخرى، بـ"استهداف مركز الجماعة الإسلامية في منطقة مار الياس ببيروت".

كذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية على منطقة مار الياس بالعاصمة".

بالمقابل، صرّحت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المستهدف في الغارة الأخيرة على وسط بيروت قيادي في حزب الله".

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.