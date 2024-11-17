الجيش اللبناني ينعى جنديين استشهدا في قصف إسرائيلي في بلدة الماري

نعى الجيش اللبناني في بيان مساء يوم الأحد جنديين إستشهدا في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري جنوب البلاد، حيث ذكرت قيادة الجيش لقي المعاون الأول بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول محمد عبد الهادي محمد حسين حتفهما بتاريخ 17 نوفمبر 2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش اللبناني في بلدة الماري.

وأضافت أن المعاون الأول بسام أحمد الزاخوري من مواليد 1987 بطرماز - المنية الضنية الشمال، تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارا من 2 مايو 2008.

أما العريف أول محمد عبد الهادي محمد حسين (مواليد 1977) مشمش - عكار، تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارا من 26 ديسمبر 2009.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر عسكري باستشهاد جنديين على الأقل وإصابة آخر إصابة حرجة في صفوف الجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية على مركز للجيش جنوب لبنان.

وذكر المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف نقطة للجيش اللبناني على تلة الماري بقضاء حاصبيا.

وتزامن ذلك، مع معارك تدور في قرى الشريط الحدودي لا سيما في بلدة شمع وبنت جبيل وعيناتا، حيث تدور اشتباكات عنيفة ومن مسافة الصفر بين القوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم وعناصر حزب الله.