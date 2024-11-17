سوريا - لبنان - فلسطين

استشهاد جندي لبناني وإصابة 3 باستهداف إسرائيلي


أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن استشهاد جندي وإصابة 3 باستهداف مباشر من "العدو" الإسرائيلي لمركز للجيش في بلدة الماري بقضاء حاصبيا.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، بـ"استشهاد طفلتين ووالدهما وإصابة شخص في غارة العدو الإسرائيلي على الماري بقضاء حاصبيا".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في آخر حصيلة، بـ"استشهاد 3452 شخصا وإصابة 14.664 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على البلاد".

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، بغارة جوية عنيفة منطقة "الشياح" في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أدت إلى تدمير مبنى سكني.

واستبقت إسرائيل تلك الغارة بأخرى على المنطقة ذاتها إلا أن الصاروخ لم ينفجر، لتكرر المقاتلات الإسرائيلية الغارة وتفجر المبنى، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وفي تطورات، اليوم الأحد، اغتالت إسرائيل محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، وفق ما أكدته مصادر أمنية وإعلامية لبنانية.

وأكدت قناة "الجديد" اللبنانية استشهاد عفيف في غارة عنيفة استهدفت مبنى حزب "البعث" في منطقة "رأس النبع" في بيروت.

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