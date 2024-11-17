الجيش الصهيوني الغادر يغتال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف

أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، باغتيال إسرائيل لمحمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" خلال غارة جوية استهدفت أحد المباني برأس النبع في بيروت.

وأكدت قناة "الجديد" اللبنانية استشهاد عفيف في غارة عنيفة استهدفت مبنى حزب "البعث" في منطقة "رأس النبع" في بيروت"، مبينة أن "علي حجازي الأمين العام لحزب البعث لم يقتل في الغارة حيث لم يكن في مقر الحزب لحظة الاستهداف".

وأضافت أن "الغارة الإسرائيلية أحدثت دماراً هائلاً في المنطقة التي تستهدف لأول مرة منذ بداية الحرب"..

وقالت وزارة الصحة من جهتها، إن الغارة الإسرائيلية على "رأس النبع"، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.

يذكر أن إسرائيل حاولت في السابق اغتيال محمد عفيف أكثر من مرة في عدة غارات استهدفت مواقع ومقرات لحزب الله إلا أنه نجا منها.