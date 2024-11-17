الجيش الصهيوني يعاود إصدار تحذير عاجل لسكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت

أصدر جيش الإحتلال الصهيوني اليوم الأحد، تحذيرا عاجلا لسكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، بضرورة الخروج من منازلهم تمهيدا لقصفها، حيث ذكر المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي في بيان مرفق بصورة خرائط: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوةعلى المدى الزمني القريب".

وأضاف البيان "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وقبل ذلك في بيان منفصل قال أدرعي: "نجدد مناشدتنا العاجلة إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين، نشاطات حزب الله الإ رهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وتابع: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير". وأضاف البيان: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وختم البيان: "يحظر عليكم التوجه جنوبا، أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان حارة حريك والحدث والشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، بضرورة الخروج من منازلهم تمهيدا لقصفها.

كما شهد أمس السبت العديد من الغارات الإسرائيلية المكثفة على منطقة حريك في الضاحية الجنوبية ببيروت ما أدى إلى دمار كبير.