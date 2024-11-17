سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش الصهيوني يعاود إصدار تحذير عاجل لسكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت


أصدر جيش الإحتلال الصهيوني اليوم الأحد، تحذيرا عاجلا لسكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، بضرورة الخروج من منازلهم تمهيدا لقصفها، حيث ذكر المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي في بيان مرفق بصورة خرائط: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوةعلى المدى الزمني القريب".

وأضاف البيان "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وقبل ذلك في بيان منفصل قال أدرعي: "نجدد مناشدتنا العاجلة إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين، نشاطات حزب الله الإ رهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وتابع: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير". وأضاف البيان: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وختم البيان: "يحظر عليكم التوجه جنوبا، أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان حارة حريك والحدث والشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، بضرورة الخروج من منازلهم تمهيدا لقصفها.

كما شهد أمس السبت العديد من الغارات الإسرائيلية المكثفة على منطقة حريك في الضاحية الجنوبية ببيروت ما أدى إلى دمار كبير.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيش الصهيوني يعاود إصدار تحذير عاجل لسكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
قرار صهيوني برفع وتيرة الضربات على لبنان
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3452 شهيداً و14664 جريحا
ایران..مصرع 23 إرهابيا عملاء للكيان الصهيوني
وزير الدفاع الايراني يبدا زيارة لسوريا
6 شهداء اثر غارة صهيونية على بلدة الخريبة شرقي لبنان
مناورات سياسية حول وقف إطلاق النار في لبنان
في يومها الـ407.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب على قطاع غزة
صحف عالمية: وضع "كارثي" بغزة والتهم الموجهة لإسرائيل من الخارج تتزايد
المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة "أهداف عسكرية وحيوية" في إسرائيل
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك