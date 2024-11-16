قرار صهيوني برفع وتيرة الضربات على لبنان

صرّحت القناة 12 "الإسرائيلية"، مساء السبت، عن قرار رفع وتيرة الضربات في لبنان"، حيث ذكرت القناة، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وافقا على رفع وتيرة الضربات في لبنان للضغط على حزب الله"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

فيما تشهد مناطق عدة في لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.