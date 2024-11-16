سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3452 شهيداً و14664 جريحا


ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر إلى 3452 شهيداً  و14664 جريحا، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في التقرير اليومي لحصيلة ضحايا وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، يوم السبت، أن الغارات الإسرائيلية أمس الجمعة 15 نوفمبر 2024 أسفرت عن سبعة شهداء و65 جريحا.

كما أفاد بأن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر بلغت 3452 قتيلا و14664 جريحا.

ومن الجدير بالذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قرار صهيوني برفع وتيرة الضربات على لبنان
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3452 شهيداً و14664 جريحا
ایران..مصرع 23 إرهابيا عملاء للكيان الصهيوني
وزير الدفاع الايراني يبدا زيارة لسوريا
6 شهداء اثر غارة صهيونية على بلدة الخريبة شرقي لبنان
مناورات سياسية حول وقف إطلاق النار في لبنان
في يومها الـ407.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب على قطاع غزة
صحف عالمية: وضع "كارثي" بغزة والتهم الموجهة لإسرائيل من الخارج تتزايد
المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة "أهداف عسكرية وحيوية" في إسرائيل
نبيه بري: لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك