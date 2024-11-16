ایران..مصرع 23 إرهابيا عملاء للكيان الصهيوني

أعلن المتحدث باسم مناورات "شهداء الأمن" العملياتية لحرس الثورة الاسلامية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ایران إنه منذ بداية المناورات، قُتل 23 إرهابيًا وتم اعتقال 46 عنصرا آخر من الخلايا الإرهابية خلال عمليات التطهير المختلفة.

وحسبما افادت وكالة ارنا, قال العميد أحمد شفائي المتحدث باسم المناورات في تصريح له في إشارة إلى العمليات ضد الإرهابيين: بفضل الله وتضحية وشجاعة وإقدام المدافعين الأمنيين، قُتل 23 عنصرا من الخلايا الإرهابية.

وأضاف: تم ايضا إلقاء القبض على 46 عنصراً آخر من الخلايا الإرهابية خلال عمليات التطهير المختلفة، فيما سلّم 7 من المغرر بهم من قبل هذه الخلايا الارهابية، انفسهم.

وقال المتحدث المناورات: إن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها عن الإرهابيين هي أنهم عملاء لنظام الهيمنة ، وخاصة جهاز استخبارات الكيان الصهيوني الشرير والمتنمر.

واوضح العميد شفائي، ان الأسلحة والمعدات الموجودة تحت تصرف الإرهابيين، للأسف، هي من بين أحدث المعدات وأكثرها تجهيزًا وتطورا في العالم، وهذا أيضًا دليل على عمالتهم.

وتابع: هناك عدد من الاجانب في صفوف الخلايا العملياتية أو مأجورين انضموا إلى الإرهابيين عبر أجهزة استخبارات اجنبية ويقومون بتنفيذ عمليات ارهابية.