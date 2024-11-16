في يومها الـ407.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ407 على القطاع إلى 43,799 شهيدا، و103.601 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 35 شهيدا و111 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكلون قرابة 70 بالمئة من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.