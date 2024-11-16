سوريا - لبنان - فلسطين

صحف عالمية: وضع "كارثي" بغزة والتهم الموجهة لإسرائيل من الخارج تتزايد


ركزت صحف ومواقع عالمية على تداعيات الحرب في قطاع غزة، وأبرزها الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، ومساعي الاحتلال لمنع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق في الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

وفي حوار لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تحدثت إيزابيل ديفورني من منظمة "أطباء بلا حدود" عن "الوضع الكارثي والفظائع التي لا توصف في مختلف مناطق قطاع غزة"، وقالت "إن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الدمار الهائل، و"إن الأمر المؤكد هو أننا نواجه حملة إبادة لسكان غزة".

وأعربت ديفورني، التي كانت في قطاع غزة قبل شهر ونصف، عن قلقها مع قدوم فصل الشتاء، "بينما تُحظر المساعدات الإنسانية أو تنهب".

على صعيد آخر، كتبت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن التهم الموجهة لإسرائيل من الخارج تتزايد يوما بعد يوم، وفي الوقت نفسه يتصاعد الجدل في الداخل بشأن قضايا عدة، أحدثها يدور حول مشروعية الأوامر العسكرية.

وتابعت الصحيفة أن عددا من جنود الاحتياط الإسرائيليين يشككون في شرعية الأوامر المطبقة في ساحة المعركة، ويؤكدون أن الضباط سمحوا لأنفسهم بـ "التصرف المفرط" على الأرض في غزة.

ومن جهتها، قالت صحيفة "لوتون" السويسرية "إن تحقيق الجيش الإسرائيلي في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنوده في شمال قطاع غزة هي طريقة تسعى بها إسرائيل إلى تجنب تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية".

وتنقل الصحيفة عن الناشطة حاجيت عوفران، من جمعية "السلام الآن" المناهضة للاحتلال، أن السلطات الإسرائيلية تريد منع المحكمة الجنائية الدولية من النظر بمزيد من التفصيل في تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

 ومن جهة أخرى، تناولت صحيفة "فايننشال تايمز" استجواب الشرطة الإسرائيلية لتساحي برافيرمان، رئيس ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "بتهمة التزوير والاحتيال بشأن التغيير غير القانوني للسجلات المتعلقة بالمكالمات الهاتفية، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وعلقت الصحيفة بأن التحقيقات تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه مكتب نتنياهو بالفعل لضغوط بشأن تحقيق منفصل في تسريب وثائق سرية إلى الصحافة الأجنبية، أدى إلى اعتقال مستشار إعلامي لنتنياهو و4 أفراد عسكريين.

وفي صحيفة "واشنطن بوست"، كتب محرر الشؤون الدولية إيشان ثارور، عما وصفه باستئناف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب واليمين الإسرائيلي احتضان بعضهما بعضا، وقال "إن كل الدلائل في الأيام التي تلت فوز ترامب تشير إلى خطأ الاعتقاد بأن ولايته الثانية ستمثل انحرافا عن ولايته الأولى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في يومها الـ407.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب على قطاع غزة
صحف عالمية: وضع "كارثي" بغزة والتهم الموجهة لإسرائيل من الخارج تتزايد
المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة "أهداف عسكرية وحيوية" في إسرائيل
نبيه بري: لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل
رشقة صاروخية ثقيلة من لبنان باتجاه خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى
"حزب الله" يبث مشاهد قصف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية
وقوع قوة إسرائيلية بكمين محكم جنوب لبنان
وزارة الصحة اللبنانية 56 شهيد و180 جريح خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة العدوان الصهيوني 
غارة للعدو على الضاحية الجنوبية لبيروت 
البنك الدولي: 4.9 مليار دولار الأضرار والخسائر في لبنان بفعل الصراع الحالي مع إسرائيل
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك