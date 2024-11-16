رشقة صاروخية ثقيلة من لبنان باتجاه خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى

صرّحت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت باندلاع حرائق عقب رشقة صاروخية ثقيلة انطلقت من لبنان، مستهدفة خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى ومركز الجليل، حيث قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه جرى إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي وانفجار صواريخ اعتراضية في أجواء الحدود جنوب لبنان، فقد أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى تحذيرا من سقوط صواريخ.

كذلك ذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن عددا من الصواريخ سقطت بمواقع مفتوحة في خليج حيفا، فيما تحدثت عن اندلاع حريق في مبنى إثر سقوط صاروخ في مستوطنة يعرا بالجليل الغربي.

وقدرت القناة 13 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة نحو 30 صاروخا باتجاه مناطق في الجليل.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة بدون طيار انفجرت داخل مبنى في نهاريا.