سوريا - لبنان - فلسطين

ميقاتي يلتقي لاريجاني: الأولوية لوقف العدوان وتنفيذ القرار 1701 كاملا دون تعديلات


أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن لبنان يعطي أولوية لوقف العدوان الإسرائيلي وتنفيذ القرار 1701 كاملا دون تعديلات.

وقال ميقاتي خلال لقائه كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، على لاريجاني في المقر الحكومي في بيروت، إن الحكومة اللبنانية تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 كاملا ودون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضامينه، مشددا على أن "الاتصالات مستمرة في هذا الاطار بهدف الوصول الى تفاهم".

وأكد رئيس حكومة لبنان لضيفه الإيراني، "أن المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي 1701، ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين وتكون لصالح فريق على حساب الآخر".

بدوره لاريجاني فقد أكد أن "إيران تدعم القرار الدولي 1701 وأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية، كما تدعم انتخاب أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون".

وكان لاريجاني التقى رئيس البرلمان نبيه بري، حيث أكد "وقوف بلاده إلى جانب لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

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