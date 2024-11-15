صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 43,764 قتيلا، إذ ذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب ثلاثة مجازر ضد العائلات في القطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيداً و 120 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,764 شهيدا و 103,490 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وفي ذات السياق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكلون قرابة 70 بالمئة من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.