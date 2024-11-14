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سوريا - لبنان - فلسطين
عاجل | محافظ بعلبك الهرمل: 12 شهيدا من الدفاع المدني جراء غارة اسرائيلية استهدفت دورس في بعلبك شرقي لبنان
وكالة انباء براثا
88
2024-11-14
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