سوريا.. استشهاد 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين في حي المزة

أفاد مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس، (14 تشرين الثاني 2024)، باستشهاد واصابة 31 شخصاً في قصف إسرائيلي على أحد أحياء العاصمة دمشق بوقت سابق اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن المصدر قوله، انه: " وبعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق".

وأضاف ان القصف "أدى إلى استشهاد 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".