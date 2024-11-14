سوريا - لبنان - فلسطين

"حادث صعب جدا في لبنان": حزب الله يوجه رسالة قاسية للجيش الإسرائيلي!


وجه حزب الله مساء اليوم رسالة للجيش الإسرائيلي، في صورة عبر حسابه بعنوان "حادث صعب جدا في لبنان"، إذ كتب "حزب الله" في الصورة المنشورة على حسابه باللغة العربية والعبرية: "حادث صعب جدا في لبنان.. المصير الحتمي لجنود وضباط ألوية النخبة جنوب لبنان".

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية: "هناك حدث صعب"، ووصفته بـ "القاسي" جدا ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد دقائق من رسالة "حزب الله". كما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم "مقتل جندي خلال المعارك في جنوب لبنان".

وأوضح حزب الله، في بيان مساء اليوم، أنه "استهدف عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصلية صاروخية".

وكشف موقع "واينت" العبري الخميس، تفاصيل التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي بشأن مقتل 6 جنود الأربعاء في اشتباك مباشر من مسافة صفر مع مقاتلي حزب الله في إحدى قرى جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل النقيب إيتاي ماركويتز (22 عاما)، الرقيب شريعة ألبويم (21 عاما). الرقيب درور تشين (20 عاما)، والرقيب نير جوفار (20 عاما)، والرقيب يتسحاق سيغرون (21 عاما)، والرقيب يوآف دانيال (19 عاما)، من الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني، مشيرا إلى أن عدد قتلاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر بلغ 793.

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