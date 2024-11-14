سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط من لواء جولاني في معارك جنوبي لبنان


أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، مقتل ضابط من "لواء جولاني" وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معارك جنوبي لبنان، حيث ذكر الجيش في بيان مقتضب إن الملازم إيفري ديكشتاين 21 سنة قائد فصيلة في الكتيبة 51 لواء جولاني لقي مصرعه في معركة بجنوب لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن مقتل ستة من جنوده في معارك في جنوب لبنان، وبذلك ترتفع حصيلة العسكريين الذين سقطوا في المعارك الدائرة مع حزب الله منذ بدء الهجوم البري على الأراضي اللبنانية في 30 سبتمبر 2024، إلى 47 قتيلا.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، قتل 794 بين جنود وضباط منذ 7 أكتوبر 2023.

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