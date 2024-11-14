حزب الله يستهدف مستوطنتي عين يعقوب و يرؤون بمسيرات انقضاضية

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، عن استهدافها لمستوطنتي عين يعقوب و يرؤون بمسيرات انقضاضية دقيقة التصويب، حيث ذكر الحزب في بيان، إنه"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة عين يعقوب، وأصابت أهدافها بدقّة.
وأضاف الحزب في بيان منفصل أنه "المُقاومة الإسلاميّة شنّت عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم الخميس 14-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة يرؤون، وأصابت أهدافها بدقّة".
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