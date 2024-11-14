استهداف بناء سكني بمنطقة المزة فيلات بالعاصمة السورية دمشق

أفاد مراسل القناة الروسية اليوم الخميس بسماع أصوات انفجارات في دمشق، مشيرا إلى ورود أنباء أولية عن استهداف بناء سكني بمنطقة المزة فيلات غربية بالعاصمة السورية دمشق، حيث أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بمعلومات أولية عن عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة المزة بدمشق.

واستهدف القصف على حي المزة بناء سكنيا من ثلاث طبقات، ما أدى إلى نشوب حريق امتد للبناء المجاور، مشيرا إلى ورود أنباء عن سقوط قتلى ومصابين.

كذلك، كان هناك قصفا اسرائيليا استهدف منطقة قدسيا بريف دمشق بالتزامن مع القصف على المزة بدمشق،إذ ذكر رئيس بلدية قدسيا إن القصف استهدف بناء مركز يافا للتنمية الشبابية "شبيبة فلسطين" مع أنباء تفيد بوجود إصابات.

وكانت الاخبار قد أفادت اليوم الخميس، بأن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري تصدت لطائرة مسيرة من دون طيار، في منطقة الأوراس جنوب مدينة حمص، وسط البلاد، فيما سمعت أصوات انفجارات بدمشق.

وقالت "سانا" إن الدفاعات الجوية تصدت لهدف معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص.

وفي وقت لاحق، أفاد مراسلة القناة الروسية بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، من دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة، فيما أكدت "سانا" سماع أصوات الانفجارات في محيط دمشق.

ونفت مصادر وجود عدوان على مدينة السيدة زينب ومحيطها"، مشيرة إلى أن "أصوات الانفجارات يبدو أنها ناتجة عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لأجسام معادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي على الحدود مع لبنان".