سوريا - لبنان - فلسطين

اشتباكات من مسافة صفر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في عيترون


صرّحت مراسلة القناة الروسيةاليوم الخميس، باندلاع مواجهات عنيفة من مسافة صفر بين مقاتلي حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون باتجاه بلدة عيناثا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

كما أفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، بورود معلومات عن سقوط إصابات مؤكدة في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله اليوم، عن ‏استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقا، واستهداف تجمع آخر عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصليات صاروخية، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية.

‏كذلك، استهدف حزب الله موقع جل العلام الحدودي، بصلية صاروخية.

وكان موقع "واينت" العبري الخميس، كشف تفاصيل التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي بشأن مقتل 6 جنود الأربعاء في اشتباك مباشر من مسافة صفر مع مقاتلي حزب الله في إحدى قرى جنوب لبنان.

وبحسب الموقع، فقد تعرضت قوة من لواء غولاني لكمين، عندما خرج مسلحو حزب الله من فتحة نفق تحت الأرض، وأطلقوا النار من مسافة قريبة جدا على جنود الجيش الإسرائيلي، رغم الهجمات لجوية المكثفة التي سبقت دخول القوات لتمشيط المنطقة.

كما ذكر التحقيق إن معركة شرسة نشبت في أحد المباني،  واستمر القتال في المنطقة لعدة ساعات.

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