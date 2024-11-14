بلدات لبنانية تتعرض لغارات صهيونية ليلية

تعرضت بلدات لبنانية، مساء الأربعاء، لغارات إسرائيلية، حيث ذكرت وسائل إعلام دولية، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن الليلة غارات على بلدات بنت جبيل وكونين وعيناثا جنوبي لبنان"، كما استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء اليوم الأربعاء، مناطق عدة في لبنان.

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.