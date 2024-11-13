حزب الله: استهدفنا للمرة الأولى شركة لصناعات الأسلحة الحربية "IWI" وسط إسرائيل بصواريخ نوعية

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، أنه استهدف للمرة الأولى شركة صناعات الأسلحة العسكرية "IWI" في ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل بصواريخ نوعية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة، إذ ذكر "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 06:25 من مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت لبنان)، للمرة الأولى، شركة صناعات الأسلحة العسكرية "IWI"، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في رمات هشارون في ضواحي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية، وأصابت أهدافها بدقة".

وكان "حزب الله" قد أعن مساء اليوم، أنه استهدف للمرة الثانية، قاعدة "الكرياه" مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في مدينة تل أبيب، بصواريخ باليستية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وفي تزامن مع هذه الاستهدافات، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل من بينها منطقة تل أبيب، بسبب إطلاق قذائف من لبنان، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصاد عبرية إن "8 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من لبنان تجاه تل أبيب"، مشيرة إلى أن الهجوم الصاروخي النوعي استهدف الخضيرة ونتانيا وقيساريا وتل أبيب الكبرى.