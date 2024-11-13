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سوريا - لبنان - فلسطين
ابطال حزب الله يطلقون صواريخ ثقيلة استهدفت تل ابيب ووقوع انفجارات عنيفة جدا
وكالة انباء براثا
77
2024-11-13
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