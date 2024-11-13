مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى مفخخ عليهم في لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حدث صعب جدا":

قتل سبعة جنود إسرائيليين وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة بتفجير مبنى مفخخ وانهياره عليهم في جنوب لبنان، فيما وصف الجيش الإسرائيلي الحادثة بـ "الحدث الصعب جدا"

إضافة إلى ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ثلاثة من جنوده أصيبوا في معارك بمنطقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أفاد يوم الاثنين بإصابة خمسة عشر جنديا بمعارك في جنوب لبنان، بعد يوم من مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على توسيع العمليات البرية.