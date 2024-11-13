نزوح أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت من مناطق يوشك الطيران الإسرائيلي على قصفها

شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت حركة نزوح للأهالي والسكان من منطقتي "سان تيريز طريق صيدا القديم والشياح بعد الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة باستهداف مبان في المكان، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة الأهالي وهم يستقلون سياراتهم ومنهم من كان يتنقل مشيا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر قبل قليل إنذارات لسكان تلك المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وطالبهم من خلالها بالإخلاء والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 500 متر وأرفق صورا للمبان لهذا الغرض.

وجاء هذا التحذير الإسرائيلي بعد يوم عنيف أمس شهدته الضاحية حينما تم استهدافها بحوالي 12 غارة ظهرا، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم حوالي 8 غارات عليها.