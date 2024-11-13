شهداء وجرحى بضربة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في جبل لبنان

صرّحت مراسلة القناة الروسية باستشهاد ستة أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين في حصيلة غير نهائية لضربة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة عرمون بجبل لبنان.

وتنضم منطقة عرمون في جبل لبنان للمرة الأولى لغيرها من قرى وبلدات محافظة جبل التي طالتها الغارات الإسرائيلية، ويقطن الشقة المستهدفة عائلات نازحة من الجنوب اللبناني.

بدورها، لا تزال فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر تعمل على انتشال الضحايا والجرحى جراء الغارة على الطبقتين الأولى والثانية من المبنى في عرمون.

وبذلك، تم نقل ما لا يقل عن 18 جريحا إلى مستشفيات المنطقة بواسطة الصليب الأحمر وحالة بعضهم حرجة بينما يجري البحث عن أطفال مفقودين في مكان القصف.

وأصبحت محافظة جبل لبنان التي تقع على المنحدرات الغربية لسلسلة جبل لبنان هدفا متواصلا لغارت الطيران الحربي الإسرائيلي منذ أسابيع قريبة وطالت الغارات بلدات وقرى مختلفة فيها.

وتعتبر مناطق جبل لبنان خالية من عناصر "حزب الله" اللبناني وهي ليست ساحة مواجهات عسكرية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، إذ تتركز تلك المواجهات وجها لوجه أو بالقصف الصاروخي وبالأسلحة الفردية والرشاشات على الحدود الإسرائيلية مع بلدات وقرى الجنوب اللبناني.

فيما يتركز القصف الإسرائيلي على جبل لبنان في بلدة علمات وبلدة برجا في الشوف بجبل لبنان وسقط جراء ذلك العديد من القتلى وسجلت الكثير من الإصابات بين المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.