سوريا - لبنان - فلسطين

للمرة الأولى.. المقاومة الإسلامية تستهدف مصنعاً للإنتاج العسكري جنوب شرق حيفا


 اعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدافها للمرة الأولى ،بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية ، مصنعاً للإنتاج التكنولوجي العسكري جنوب حيفا .

وقالت المقاومة الاسلامية حزب الله في بيان :" في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المقاومة الاسلامية هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، للمرة الأولى، على مصنع يكنعام عيليت (مصنع للإنتاج التكنولوجي العسكري) الذي يبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
للمرة الأولى.. المقاومة الإسلامية تستهدف مصنعاً للإنتاج العسكري جنوب شرق حيفا
الصحة اللبنانية: 3287 شهيدا و14222 مصابا منذ بدء العدوان الاسرائيلي
حزب الله يستهدف قاعدة جوية جنوب تل ابيب برشقة صاروخية
الصحة اللبنانية تحصي ضحايا الغارات الإسرائيلية على بيروت
مقتل إسرائيليين بقصف لحزب الله على مستوطنتين
عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على غزة والقسام تعلن تفجير منزل بجنود إسرائيليين
غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
رئيس مجلس النواب اللبناني: الحل على حساب بلدنا وسيادته مرفوض
البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني 
حزب الله يُشعل مجمع "الكريوت" الاستيطاني مساء اليوم
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك