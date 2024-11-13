للمرة الأولى.. المقاومة الإسلامية تستهدف مصنعاً للإنتاج العسكري جنوب شرق حيفا

اعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدافها للمرة الأولى ،بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية ، مصنعاً للإنتاج التكنولوجي العسكري جنوب حيفا .

وقالت المقاومة الاسلامية حزب الله في بيان :" في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المقاومة الاسلامية هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، للمرة الأولى، على مصنع يكنعام عيليت (مصنع للإنتاج التكنولوجي العسكري) الذي يبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة"