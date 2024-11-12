الصحة اللبنانية تحصي ضحايا الغارات الإسرائيلية على بيروت

صرّحت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بإستشهاد خمسة مواطنين على الأقلّ، في غارة اسرائيلية على قرية تقع شرق العاصمة بيروت، في وقت أكّد مصدر أمني لـ"فرانس برس" أن الغارة استهدفت منزلا يقطنه نازحون، فقد ذكرت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على بعلشميه أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة اثنين بجروح".

وأوضح من جهته المصدر الأمني عن "غارة اسرائيلية استهدفت منزلا" في منطقة عاليه الجبلية البعيدة عن الحدود مع اسرائيل والتي نادرا ما تستهدف، مشيرا إلى أن "المنزل يقطنه نازحون من بينهم عدد من النساء والأطفال"، حيث جاء ذلك بعد غارة دامية في أقصى شمال لبنان على منزل تقطنه عائلة نازحة كذلك أودت بحياة 8 أشخاص وفق وزارة الصحة.

وتشنّ إسرائيل بين الحين والآخر غارات عنيفة على بلدات وقرى تقع خارج معاقل الحزب تستهدف سيارات أو أفرادا أو شققا سكنية، إذ استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية صباح الثلاثاء، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد تعليمات أصدرها الجيش الإسرائيلي لإخلاء 4 أحياء فيها.