عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على غزة والقسام تعلن تفجير منزل بجنود إسرائيليين

صرّح مراسلوا القناة الروسية في قطاع غزة بإستشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في القطاع واستراحة للنازحين قرب الطريق الساحلي غربي مدينة خان يونس جنوبي غزة، حيث كشفت تطورات الحرب على غزة خلال الـ12 ساعة الأخيرة، وكما بيّنت التقارير في شمال القطاع:

10 شهداء بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزل طبيب في بيت حانون.

إستشهاد أربعة أشقاء في استهداف منزل ببيت حانون شمالي.

شهداء ومصابون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مواطنين أمام مركز إيواء بمدرسة (مهدية الشوا) في بيت حانون.

شهيدان وعددا من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مشروع بيت لاهيا.

إستشهاد ثلاثة أطفال أشقاء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب عيادة الفاخورة في مخيم جباليا.

الجيش الإسرائيلي يحاصر مراكز الإيواء التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون ويجبرها على النزوح تحت القصف المدفعي وإطلاق النار.

الجيش الإسرائيلي ينفذ غارة عنيفة على مشروع بيت لاهيا.

إستشهاد ثلاثة أطفال أشقاء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب عيادة الفاخورة في مخيم جباليا

أما في وسط القطاع ومدينة غزة:

ثلاثة شهداء وإصابة في قصف استهدف شقة في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة.

إستشهاد شاب متأثرا بإصابته الحرجة جراء قصف سوق عمر المختار في المدينة أمس ليرتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة أشخاص.

إصابة العديد من الأشخاص في قصف استهدف شقة سكنية في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق المدينة.

ثلاثة إصابات في قصف استهدف إسرائيلي استهدف شقة قرب النادي الأهلي في حي الشيخ رضوان بالمدينة.

إستشهاد ثلاثة أشخاص في استهداف إسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة المعسكر غرب مدينة دير البلح.

شهيدان و10 إصابات إثر قصف استهدف منزلا في المخيم الجديد شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

الجيش الإسرائيلي يلقي مناشير في سماء مدينة دير البلح.

أما جنوب القطاع فكانت الإحصاءات:

إستشهاد 11 فلسطيني في قصف استهدف استراحة للنازحين قرب الطريق الساحلي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

بالمقابل، ذكرت كتائب القسام في بيان لها اليوم الثلاثاء، "تمكن مجاهدونا من تفجير أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود إسرائيليين لداخله وإيقاعهم بين قتيل وجريح عصر أمس الاثنين في منطقة أرض سليمان بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع".

ومن جهتها قالت المقررة الأممية لمكافحة العنف ضد النساء، إن النساء في غزة يتعرضن لمعاملة غير إنسانية ومهينة من قبل الجيش الإسرائيلي.

70% من الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال وأصغر الضحايا رضيع عمره يوم واحد.

إسرائيل استهدفت المدنيين ولم تتخذ أي احتياطات لحماية أرواحهم و94% منهم إستشهدوا في منازلهم.

هناك نساء يجبرن على الولادة دون تخدير بعد تدمير جزء كبير من القطاع الطبي.

هناك نساء حوامل استهدفن بشكل متعمد واستشهدن أثناء النزوح.