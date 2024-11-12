غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

صرّح مراسل القناة الروسية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي بدأ بتنفيذ غاراته على ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بعد إصداره 11 تحذيرا، حيث استهدفت الغارات:
منطقة حارة حريك (قرب محطة علامة)
منطقة بئر العبد (حي الشورى)
حارة حريك (قرب مجمع السيدة زينب)
الرويس (قرب مجمع سيد الشهداء)
أوتوستراد السيد هادي نصرالله (مبنى حرقوص)
منطقة الحدث (قرب مركز الميكانيك)
حارة حريك (قرب المهنية العاملية)
الحدث (مقابل أوركا)
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