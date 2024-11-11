سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يُشعل مجمع "الكريوت" الاستيطاني مساء اليوم


 وجه حزب الله مساء اليوم الإثنين رشقة صاروخية ضخمة، استهدف بها مجمع "الكريوت" الاستيطاني شمال مدينة حيفا المحتلة، في حين أعلنت مصادر عبرية عن وقوع 3 إصابات في صفوف المستوطنين جراء القصف، وتضرر مبانٍ ومركبات لشرطة الاحتلال.

وقال الحزب في بيان عسكري إنه استهدف منطقة "الكريوت" بصليةٍ صاروخية، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً للمقاومة الفلسطينية هناك. 

 إضافة لاستهداف قاعدة "زوفولون" للصناعات العسكرية شمال حيفا، وقاعدة "شراغا" شمال مدينة عكا المحتلة، فيما دوت صافرات الإنذار في محيط مدينة صفد المحتلة خشية الصواريخ.

وألحق القصف الصاروخي دماراً واسعاً في منطقة "الكريوت" وفق ما وثقته كاميرات المستوطنين، فيما قالت مصادر عبرية إن الرشقة الأخيرة التي أطلقها الحزب بلغ قوامها 90 صاروخاً.

ونفذ حزب الله اليوم عملية استهداف موقع "أفيتال" التابع لجيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل، فضلاً عن استهداف تحشدات جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية بعدة عمليات.

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