الكشف عن "انخفاض كبير" بالتحاق الجنود الإسرائيليين

كشفت مصادر عسكرية، الاثنين، عن انخفاض كبير بمعدل التحاق جنود الاحتياط الإسرائيليين بالخدمة.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر عسكرية، "انخفاض كبير بمعدل التحاق جنود الاحتياط بالخدمة خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضافت "معدل الالتحاق بالخدمة في وحدات الاحتياط يتراوح حاليا بين 75% و85%".

ولفتت الى أن "الإرهاق الشديد أحد أسباب انخفاض معدل التحاق الاحتياط بالخدمة"وكذلك هناك سبب اخر وهو الخوف من القتل او الاسر على يد مقاتلي حزب الله ، مؤكدة أن "الاستياء من فشل الحكومة في تجنيد عدد كبير من الحريديم سبب في انخفاض معدل خدمة الاحتياط".