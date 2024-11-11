"حزب الله": استهدفنا منزلا يتحصن فيه جنود إسرائيليون بصاروخ موجه في كفر كلا وأوقعناهم بين قتيل وجريح

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، أنه استهدف منزلا يتحصن فيه جنود الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا، بصاروخ موجه، مؤكدا إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 04:35 من بعد ظهر اليوم الاثنين، منزلا يتحصن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا، بصاروخ موجّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".