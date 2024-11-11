الأعنف منذ بدء الحرب".. حزب الله يقصف إسرائيل بعشرات الصواريخ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، (11 تشرين الثاني 2024)، بأن حزب الله اللبناني نفذ "أعنف" قصف على (كريات آتا) منذ بداية الحرب.

وأشارت وسائل الإعلام الى، ان "حزب الله أطلق صواريخ من قرى قال الجيش الإسرائيلي إنه دخلها".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "رصد نحو 90 عملية إطلاق قذائف باتجاه شمال إسرائيل". وأضاف "دوي صافرات الإنذار في محيط غزة".

وكان حزب الله أعلن بوقت سابق اليوم أنه قصف برشقة صاروخية نوعية قاعدة تدريب للواء المظليين في ‏مستوطنة كرمئيل.

وقال إن: "مقاتليه استهدفوا بسرب من المسيّرات الانقضاضية تجمعا للجنود الإسرائيليين في مستوطنة أفيفيم، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة".