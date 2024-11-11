حزب الله يؤكد أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من احتلال قرية لبنانية واحدة

صرّح مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف بأن قوات الجيش الإسرائيلي لم تتمكن من احتلال قرية واحدة في جنوب لبنان، وجاء ذلك في كلمة له بمناسبة يوم شهيد "حزب الله"، قال عفيف إن "وقائع الميدان الفعلية في يدكم أنتم وحدكم أيها المجاهدون وستكون لها الكلمة الفصل في السياسة وربما مصير الشرق الأوسط"، مشددا على أنه "بعد 45 يوما من القتال الدامي ما زال العدو عاجزا عن احتلال قرية واحدة".

وتوجه إلى إسرائيل قائلا: "طالما أنتم عاجزون في البر وستبقون عاجزين فلن تحققوا أهدافكم السياسية، لن تكسبوا حربكم بالتفوق الجوي والغارات وقتل المدنيين من النساء والأطفال"، مؤكدا أنه "لدى قواتنا ومجاهدينا ما يكفي من السلاح والعتاد لحرب طويلة نستعد لها على كافة الجبهات، فمقاومتنا نشأت على الأراضي اللبنانية التي احتلها العدو، ومقاومونا لبنانيون ولسنا فصيلاً عند أحد".

وجزم عفيف أن "علاقتنا بالجيش متينة وقوية وما زالت ولن يستطيع أحد فك الارتباط بين الجيش والمقاومة"، مضيفا: "لا نتلقى إيعازا من أحد كي ندافع عن أرضنا أو نناصر الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "الحديث الحالي عن حراك سياسي سببه صمود أبطال المقاومة في الميدان"، مشيرا إلى أن "رسالة المتظاهرين في هولندا والعالم هي أن إسرائيل معزولة".