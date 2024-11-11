سوريا - لبنان - فلسطين

إستشهاد 20 مواطناً في غارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني


يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على قرى وبلدات جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، والتي أدت إلى إستشهاد 20 شخصا على الأقل اليوم، إذ ذكرت مراسلة القناة الروسية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدات البرغلية، برج رحال والعباسية، طيردبا، الرمادية، الجميجمة، الشهابية، باتولية، قلاوية، وبرج قلاوية، والخيام جنوب لبنان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المحيطة ببلدات الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب، طيرحرفا، الضهيرة، وعيتا الشعب، كما استهدفت غارت بلدة الخرايب مما أدى إلى إستشهاد شخصين.

هذا وحاولت تجمعات من الجنود الإسرائيليين التسلل إلى الأراضي اللبنانية من عدة نقاط في القطاعين الغربي والأوسط، عند محاور رامية، القوزح، وعيتا الشعب.

أما بقاعا فقد إستشهد 18 شخصا في غارة استهدفت محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.

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