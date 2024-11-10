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إعلام العدو عن رئيس مجلس مسغاف في الشمال: تعرضنا لـ 300 هجوم صاروخي وهناك مشكلة اقتصادية قاسية
وكالة انباء براثا
70
2024-11-10
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