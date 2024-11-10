"6 شهداء و15 مصاباً حصيلة اولية للاستهداف الصهيوني الجبان في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد، (10 تشرين الثاني 2024)، باستشهاد واصابة عدد من الأشخاص في عدوان إسرائيلي على منطقة السيدة زينب في ريف دمشق جنوب العاصمة السورية.

وأشارت (سانا)، الى ان "المعلومات الأولية تشير إلى أن العدوان الصهيوني استهدف ‏مبنى سكنياً في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أسفر عن عدد من ‏الشهداء والإصابات".

فيما قالت وسائل اعلام سورية أحرى، ان "6 شهداء و15 مصاباً، سقطوا في حصيلة غير نهائية، للعدوان الذي استهدف المبنى السكني".

وكانت وكالة الأنباء السورية قد أعلنت بوقت سابق اليوم عن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا قرب العاصمة دمشق.