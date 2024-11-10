سوريا - لبنان - فلسطين

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ينشر إحصائيات مرعبة: 400 يوم من الإبادة الجماعية!


أعلن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن تحديث لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 400، إذ جاء في البيان:

400 يوم على حرب الإبادة الجماعية.

3,798 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

53,552 شهيدا ومفقودا.

10,000 مفقود.

43,552 شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات.

17,385 شهيدا من الأطفال.

209 أطفال رضع ولدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

825 طفلا استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

1367 عائلة فلسطينية قتل الاحتلال جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني.

38 استشهدوا نتيجة المجاعة.

11,891 شهيدة من النساء.

1054 شهيدا من الطواقم الطبية.

85 شهيدا من الدفاع المدني.

184 شهيدا من الصحفيين.

7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

520 شهيدا تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

102,765 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات.

398 جريحا ومصابا من الصحفيين والإعلاميين.

70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

202 مركز للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

35,055 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

186 يوما على إغلاق جميع معابر قطاع غزة.

12,000 جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

12,500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

3,000 مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

1,737,524 مصابا بأمراض معدية نتيجة النزوح.

71,338 حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

60,000 سيدة حامل تقريبا معرضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

350,000 مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

5,300 معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية (تم اغتيال 3 أطباء منهم).

38 حالة اعتقال صحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

2 مليون نازح في قطاع غزة.

100,000 خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

206 مقرات حكوميةٍ دمرها الاحتلال.

129 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

344 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

12,700 طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

785,000 طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

750 معلما وموظفا تربويا في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

138 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثا أعدمهم الاحتلال.

815 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل كلي.

151 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل بليغ وهي بحاجة إلى إعادة ترميم.

3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

19 مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة.

2,300 جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة.

159,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

83,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال فباتت غير صالحة للسكن.

193,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا.

86,400 طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

34 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

80 مركزا صحيا أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

162 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

134 سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

206 مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

3,130 كيلو مترا طول شبكات الكهرباء التي دمرها الاحتلال.

125 محولا لتوزيع الكهرباء الأرضية مدمرة.

330,000 متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

655,000 متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

2,835,000 متر طولي شبكات طرق وشوارع دمرها الاحتلال.

39 منشأة وملعبا وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

717 بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

86% نسبة الدمار في قطاع غزة.

37 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ينشر إحصائيات مرعبة: 400 يوم من الإبادة الجماعية!
حزب الله يقصف قاعدة عسكرية بحيفا واعتراف "إسرائيلي" بصعوبة القتال
أول تعليق من حماس على أنباء طردها من قطر!
حزب الله يعلن إسقاط مُسيرة إسرائيلية نوع هرمز 450 سعرها مليوني دولار
فلسطين تدين الاعتداء على رمزية العلم الفلسطيني وتدعو السلطات الهولندية للتحقيق في أحداث أمستردام
حزب الله يستهدف ناقلة جند إسرائيلية في جنوب لبنان بصاورخ موجه ومقتل وجرح من فيها
حزب الله يستهدف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين في كرمئيل وجنوب تل أبيب بالصواريخ
البرلمان اللبناني: الحديث عن وقف إطلاق النار خلال أيام
القسام تعرض مشاهد استهدافها لـميركافا إسرائيلية
حزب الله يعلن شن هجوم جوّي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات إسرائيلية وإصابة الأهداف
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك