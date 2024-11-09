حزب الله يعلن إسقاط مُسيرة إسرائيلية نوع هرمز 450

صرّح حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة إسرائيلية مُسيرة، في بلدة دير سريان، فقد ذكر بيان للحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، عند الساعة 08:00 من صباح اليوم ‏السبت 09-11-2024 بإسقاط مسيرة هرمز 450 بصاروخ أرض – جو". وأضاف البيان، انها "سقطت في بلدة دير سريان، ومن ثم قام الطيران الحربي المعادي بالإغارة عليها".

ومن الجدير بالذكر أن الطائرة المسيرة هرمز 450 تعتبر من الطائرات المتطورة جدا واغلاها ثمنا حيث تقدر قيمتها بمليوني دولار وأنّها قادرة على حمل صواريخ تزن 100 كيلوغرامًا. ووفقًا لموقع شركة "إلبيت" الإسرائيلية، تمّ تصميم مسيّرة "هرمز 450" من دون طيار للعمليات التكتيكية طويلة المدى، وتعمل ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في جيش الاحتلال الإسرائيلي