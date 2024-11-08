سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يستهدف ناقلة جند إسرائيلية في جنوب لبنان بصاورخ موجه ومقتل وجرح من فيها


أعلن "حزب الله" اليوم الجمعة، أنه استهدف ناقلة جند للجيش الإسرائيلي عند مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا في جنوب لبنان بصاروخ موجه، مؤكدا تدميرها ومقتل وجرح من فيها.

وذكر حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 05:00 مساء اليوم الجمعة، ناقلة جند عند مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها".

وصدر هذا البيان بعد أن أعلن "حزب الله" في وقت سابق، استهداف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين، في جنوب تل أبيب وفي مستوطنة كرمئيل، بالصواريخ.

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