حزب الله يستهدف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين في كرمئيل وجنوب تل أبيب بالصواريخ

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة، استهداف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين، في جنوب تل أبيب وفي مستوطنة كرمئيل، بالصواريخ، فقد ذكر الحزب في بيانين منفصلين أن "المقاومة الإسلامية استهدفت عند الساعة 03:15 من عصر اليوم الجمعة، قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية". ‏

كما أكد استهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل، بصلية صاروخية كبيرة.

وبيّن حزب الله أن تلك الهجمات تأتي"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله".

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع "حزب الله" في جنوب لبنان. كما ذكر جيش الإحتلال في وقت سابق، أنه رصد إطلاق 20 صاروخا خلال ساعة واحدة من جنوب لبنان باتجاه الشمال، وأنه تم اعتراض بعضها فيما سقط عدد منها في مناطق خالية.