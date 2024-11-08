سوريا - لبنان - فلسطين

رشقة صاروخية من لبنان تحدث دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب 


صرّحت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الجمعة، عن دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب وإغلاق مطار بن غوريون بعد رشقة صاروخية من لبنان، إذ أوضحت الوسائل ان" انفجارات ضخمة دوت في تل أبيب وإغلاق مطار بن غوريون بعد رشقة صاروخية من لبنان".

وبيّنت ان"صواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل ووسط الكيان الصهيوني"، مبينة ان" صفارات الإنذار دوت ايضا في أكثر من 50 مدينة وبلدة وموقعا من شمال الكيان الصهيوني حتى وسطها".

واشارت الى، ان" صفارات الإنذار دوت ايضا في مناطق بشمال الكيان ومركزها بسبب صواريخ أطلقت من لبنان"، اضافة الى ان صفارات الإنذار دوت مجددا في شمال الكيان خشية من تسلل مسيرات"، وتابعت ان"صفارات الإنذار دوت في نهاريا، فيما إطلاقت 5 صواريخ من لبنان تجاه شمال الكيان الصهيوني ووسطها".

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رشقة صاروخية من لبنان تحدث دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب 
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