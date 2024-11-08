سوريا - لبنان - فلسطين

فضائح مكتب نتنياهو.. تجنيد "جواسيس" في الجيش وابتزاز ضابط للحصول على وثائق سرية


كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يكون متورطا في ضغوط وابتزاز ضابط في الجيش بهدف الحصول على وثائق بالغة السرية، إذ يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.

وطبقًا للمصادر، فإنه يتم حاليا التحقق مما إذا كان هذا حادثا آخر قام فيه كبار المسؤولين بتجاهل الإجراءات، وأعطوا تعليمات للمرؤوسين للعمل بخلاف القواعد وانتهكوا مبادئ أساسية لأمن المعلومات وحماية الخصوصية، وأشارت إلى أن هذا يبدو أنه بداية لفتح "صندوق من الشرور" لا نهاية لها.

وبحسب المصادر فإنه "تم تجنيد جواسيس من قبل مكتب نتنياهو في الجيش الإسرائيلي بهدف سرقة وثائق شديدة السرية وتحويلها إلى المكتب، ومن هناك إلى النشر المزور في وسائل الإعلام لخدمة الرواية ضد صفقة الرهائن".

ووفقًا للمصادر، فمن المحتمل أن هذا الأمر قد يفسر الطريقة التي تمكن بها المسؤولون في المكتب من الوصول إلى بعض الوثائق والسجلات الأكثر حساسية. بمعنى آخر، فإن مسؤولي المكتب استخدموا معلومات شخصية قد تكون محرجة عن أحد كبار الضباط لمساعدتهم في الحصول على هذه المستندات.

وكشفت الصحيفة أنه إنه تم العثور بحوزة اثنين من كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء على وثائق شخصية محرجة لضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، مبينة أن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أليعازر فلدشتاين، المشتبه بتورطه في تسريب وثائق سرية للصحافة، قد طرد سابقا من الجيش الإسرائيلي أثناء فترة خدمته الاحتياطية في بداية حرب غزة.

وطبقًا للتقرير، فقد تم تعيين فلدشتاين، الذي أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين بينهم أعضاء من أجهزة أمنية، في منصب المتحدث الرسمي للشؤون العسكرية والأمنية باسم نتنياهو بعد هجوم 7 أكتوبر، وهو منصب لم يكن موجودا من قبل.

بالمقابل، أفادت المحكمة الإسرائيلية بأن نشر هذه الوثائق كان من شأنه إلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة"، وأنه كان من الممكن أن يؤثر على قدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن كجزء من أهداف الحرب.

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فضائح مكتب نتنياهو.. تجنيد "جواسيس" في الجيش وابتزاز ضابط للحصول على وثائق سرية
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