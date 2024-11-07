سوريا - لبنان - فلسطين

مجزرة جديدة شمالي غزة تُخلف 27 شهيدا


شهد شمال قطاع غزة، مساء الخميس، مجزرة جديدة اسفرت عن 27 شهيدا،  حيث ذكر الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن "الاحتلال يقصف بشكل مكثف منازل السكان في شمالي غزة". 

وأضاف أن "الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في شمالي القطاع راح ضحيتها 27 شهيدا".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.

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