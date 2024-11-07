جيش الإحتلال يعترف: مقتل خمسة جنود احتياط، وإصابة 16 جنديا خلال معركة مع حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الإحتلال عن مقتل خمسةجنود (احتياط) وإصابة 16 حنديا في صفوفه، خلال معركة مع "حزب الله" في جنوب لبنان، حيث ذكر جيش العدو في بيان له، "بعد مؤشرات استخباراتية عن نشاط "إرهابي" في المنطقة، قامت القوات بمداهمة مجمع قتالي لحزب الله وواجهت العديد من "الإرهابيين" الذين كانوا مختبئين في أحد المباني. وخلال المعركة، أصيب 16 جنديا، وسقط خمسة جنود احتياطيين من اللواء في القتال: الرقيب شاؤول مويال، والرقيب أبراهام يوسف جولدبرج، والرقيب جلعاد الملياخ، والرقيب أميت حايوت، والرائد إلياف عمرام أبيتبول. وتشارك قوات الدفاع الإسرائيلية عائلات الضحايا حزنها وستواصل مرافقتهم".



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