إستشهاد أربعة من عائلة السادة نصرالله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

إستُشهد أربعة أفراد من عائلة الأمين العام السابق لـحزب الله السيد الشهيد حسن نصرالله(رضوان الله عليه) الذي إستُشهد في سبتمبر الماضي، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان أمس الأربعاء.

والشهداء هم عم السيد الشهيد حسن نصرالله وأولاد عمه وحفيدهم، إذ استهدفت الغارة منزلا كانوا بداخله في بلدة البازورية في قضاء صور. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لعم نصرالله وأولاده.

ومنذ سبتمبر الماضي، كثفت إسرائيل غاراتها العنيفة على مناطق مختلفة في لبنان، لاسيما الضاحية الجنوبية لبيروت، والجنوب والبقاع (شرقا).